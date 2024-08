Social-Media-Projekt zeigt Vielfalt des jüdischen Lebens

Mit dem Social-Media-Format #DiscoverJewishCulture will das Jüdische Museum Wien jüdisches Leben, jüdische Geschichte und jüdische Kultur in Wien und Österreich einer breiteren und vor allem jüngeren Zielgruppe zugänglich machen. Das Projekt richte sich speziell an junge Menschen, "die sich hauptsächlich über soziale Medien informieren und nach der Schule kaum noch mit formaler Bildung in Berührung kommen", hieß es am Dienstag in einer Presseaussendung.

von APA