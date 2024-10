Die Foto- und Video-App Snapchat gewinnt kontinuierlich Nutzer hinzu - steckt aber weiterhin in den roten Zahlen fest. In den vergangenen drei Monaten stieg die Zahl täglich aktiver Nutzer weltweit um 11 Millionen auf 443 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im lukrativen US-Markt stagniert sie unterdessen seit einem Jahr bei 100 Millionen.

von APA