Slowenische A1-Tochter verklagt Telekom Slovenije

Die A1 wirft dem größten Infrastrukturanbieter im Land eine systematische Verdrängung aus dem Markt durch die Verrechnung von deutlich überhöhten Vorleistungspreisen für den Festnetzzugang vor. Dies führte zu niedrigeren Marktanteilen sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzsegment des Endkundenmarktes, hieß es. Die Situation hat sich laut A1 nach der teilweisen Deregulierung der Vorleistungsmärkte durch die slowenische Agentur für Telekommunikationsnetze und -dienste (AKOS) im Jahr 2023 weiter verschlechtert.

Die Höhe der Schadensersatzforderung ist nach Angaben von A1 bis Ende Mai berechnet. Sollte Telekom Slovenije die Rechtsverletzungen nicht einstellen, werde das Unternehmen die Forderung in Zukunft ergänzen, hieß es. A1 ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in Slowenien, beim Festnetzinternet ist sie gemessen am Marktanteil die Nummer vier.

Telekom Slovenije kommentierte die Klage nicht, weil man sie noch nicht erhalten habe. Die Vorwürfe über Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung wies das Unternehmen unterdessen zurück. Die regulierten Preise für den kupferbasierten Zugang gehören zu den niedrigsten in der EU, hieß es. Die Telekom betonte weiter, dass die Preise für alle Vorleistungsdienste, die anderen Betreibern berechnet werden, vor der Einführung stets auf die Einhaltung von Gesetzen und Regulierungsentscheidungen überprüft werden.