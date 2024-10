Slowenien gewann in Kasachstan - England siegte in Finnland

Slowenien hat in der Österreich-Gruppe der Fußball-Nations-League einen Favoritensieg in Kasachstan eingefahren. Jan Mlakar traf am Sonntag in Almaty in der 55. Minute zum 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg. Die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek setzte sich in der Tabelle damit vorerst an Österreich vorbei auf Rang zwei hinter Norwegen. Das ebenfalls in Liga B engagierte England kehrte mit einem 3:1 (1:0) in Finnland auf die Erfolgsstraße zurück und blieb damit im Aufstiegsrennen.

von APA