Marcel Hirscher wird am Sonntag in Sölden den Ski-Riesentorlauf der Männer für die Niederlande bestreiten. Das gab sein Team am Freitag nach mehreren Tagen voller Spekulationen bekannt. Die FIS hatte die grundsätzliche Startmöglichkeit bereits vor Wochen abgesegnet und Hirschers Wildcard-Antrag bewilligt, da er alle Voraussetzungen erfülle. Der Gesamtweltcup-Rekordgewinner wird damit mehr als fünfeinhalb Jahre nach seinem vermeintlich letzten Rennen sein Comeback geben.

von APA