Ski-Abfahrer Max Franz als Formel-1-Drummer in Spielberg

Ski-Abfahrer Max Franz wird vor dem Formel-1-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg eine große Ehre zuteil. Bei der Darbietung der - von Hans Zimmer und Martin Grubinger arrangierten - Bundeshymne wird der Kärntner inmitten einer knapp 70-köpfigen Band am Schlagzeug trommeln. "Da sind schon Granaten dabei", sagte Franz und erklärte, dass er am Sonntag durchaus nervös sein werde. "Ich habe erst im Dezember angefangen." Körperlich werde er immer belastbarer, verriet er.

von APA