Sinner ringt Zverev im Cincinnati-Halbfinale nieder

Der Tennis-Weltranglisten-Leader Jannik Sinner hat sich im Halbfinale der Cincinnati Open in drei umkämpften Sätzen gegen Alexander Zverev durchgesetzt. Der Italiener gewann am Sonntag (Ortszeit) gegen den Deutschen mit 7:6(9),5:7,7:6(4) und trifft im Finale auf den US-Amerikaner Francis Tiafoe. "Manchmal muss man ein bisschen mit dem Bauchgefühl spielen. Und ich denke, das war heute meine Stärke", sagte Sinner nach dem Match, in dem ihn erneut Hüftschmerzen geplagt hatten.

von APA