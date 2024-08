Sinner gelingt in Cincinnati Revanche gegen Rublew

Jannik Sinner hat sich am Samstag beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati nicht nur für das Halbfinale qualifiziert, sondern sich auch an Andrej Rublew revanchiert. Der Weltranglisten-Erste besiegte den Russen bei sehr windigen Bedingungen mit 4:6,7:5,6:4. In der Vorwoche hatte Sinner im Montreal-Viertelfinale gegen Rublew verloren. In der Vorschlussrunde trifft der Italiener auf Alexander Zverev, der mit Ben Shelton (USA) beim 3:6,7:6(3),7:5 auch sehr viel Mühe hatte.

von APA