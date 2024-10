Siegloser Aufsteiger GAK trennt sich von Trainer Messner

Der noch sieglose Bundesliga-Aufsteiger GAK trennt sich von Trainer Gernot Messner. Der 44-jährige Kärntner wurde am Montag zwei Tage nach der 2:5-Pleite im Grazer Derby gegen Sturm Graz wie sein Co-Trainer Christoph Cemernjak beurlaubt. Co-Trainer Andreas Lienhart übernimmt interimistisch. Ein Nachfolger für Messner soll so schnell wie möglich engagiert werden, hieß es vom GAK. Mit nur vier Punkten liegen die "Rotjacken" am Tabellenende.

von APA