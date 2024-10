Siege für Austria und Hartberg - WSG gegen Blau-Weiß 1:1

Die Wiener Austria und der TSV Hartberg haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga Siege gefeiert. Die "Veilchen" setzten sich daheim gegen das weiterhin sieglose Schlusslicht GAK mit 2:1 durch und schoben sich an die siebente Stelle - punktegleich mit dem nunmehrigen Sechsten Hartberg, der bei der Rückkehr seines neuen Trainers Manfred Schmid zum ehemaligen Arbeitgeber WAC 3:2 gewann. Der Neunte WSG Tirol und der Dritte Blau-Weiß Linz trennten sich 1:1.

von APA