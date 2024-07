Sieben Tote bei Wohnungsbrand in Nizza

Wie die Zeitung "Nice-Matin" berichtete, brach das Feuer gegen 4.00 Uhr in einem Hochhausviertel am Stadtrand aus und wütete mit großer Heftigkeit in der obersten siebenten Etage eines Gebäudes. Eine Familie mit drei Kindern im Alter von fünf, sieben und zehn Jahren sei bei dem Brand ums Leben gekommen. Um den Flammen zu entkommen, seien zwei Menschen aus dem Fenster gesprungen, einer sei dabei gestorben. Die Ermittler gingen zunächst von Brandstiftung aus, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft.