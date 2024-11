Im Josephinum, dem medizinhistorischen Museum der Medizinischen Universität Wien, geht es ab kommender Woche um die Nadel - und zwar um die Stricknadel. In der Sonderausstellung "Anatomie in Maschen" sind gestrickte anatomische Objekte der Künstlerin Katharina Sabernig zu sehen, die als sinnliche Objekte gleichsam in Dialog mit den legendären, historischen Wachsmodellen des Josephinums treten.

von APA