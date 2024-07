Shirley Bassey von König Charles ausgezeichnet

Die in der walisischen Hauptstadt Cardiff als Tochter einer Engländerin und eines Nigerianers geborene Bassey wurde bereits um die Jahrtausendwende zur Dame erhoben - das ist die Entsprechung zum Ritterschlag bei Männern. Zu Beginn dieses Jahres erfolgte die Aufnahme in den Orden der Companions of Honour, wobei die Überreichung solch königlicher Orden üblicherweise einige Monate nach der Bekanntgabe stattfindet.

Bassey begann ihre Karriere in den 50er-Jahren. International ist sie besonders für die Titelsongs zu den James-Bond-Filmen "Goldfinger" und "Diamonds Are Forever" (deutscher Titel: "Diamantenfieber") und "Moonraker" bekannt. Erfolge feierte sie auch mit "Big Spender", "Something" und "For All We Know".

Charles habe ihr bei der Überreichung des Ordens ein Kompliment gemacht, erzählte Bassey. "Sie sehen wundervoll aus", habe der Monarch zu ihr gesagt, schwärmte sie. Sie habe dann, obwohl das gegen die Etikette verstieß, seine Hände ergriffen und ihm gesagt: "Ich wünsche Ihnen alles Gute".