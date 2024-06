Shannen Doherty bekommt wieder Chemotherapie

Die an Krebs erkrankte "Beverly Hills, 90210"-Schauspielerin Shannen Doherty muss sich nach eigenen Worten wieder einer Chemotherapie unterziehen. "Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Chemo machen muss. Ich habe keine Ahnung, ob es drei oder sechs Monate dauern wird", sagte die 53-Jährige in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty". "Das kann ich nicht vorhersagen. Auch meine Ärzte können das nicht vorhersagen. Und es ist beängstigend", sagte Doherty.

von APA