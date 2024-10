Selenskyj stellt "Siegesplan" im Parlament vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen bisher unveröffentlichten "Siegesplan" für den russischen Angriffskrieg gegen sein Land im Parlament vorgestellt. Dabei gehe es darum, "unser Land und unsere Positionen zu stärken", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Rede vor den Abgeordneten in Kiew. Ziel sei es, "stark genug zu sein, um den Krieg zu beenden". Unterdessen wurde Cherson nach monatelangen russischen Angriffen von der Stromversorgung abgeschnitten.

von APA