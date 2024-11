Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bemängelte die Bereitschaft der verbündeten Partnerländer, Kiew weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. In seiner abendlichen Videoansprache beklagte er am Samstag den Mangel an Flugabwehrsystemen zum Schutz gegen russische Angriffe. "Diese Woche brachte der Ukraine leider brutale russische Angriffe auf Charkiw, Donezk, Sumy, Odessa und Saporischschja", so Selenskyj. Fast täglich gebe es Drohnen- und auch Raketenattacken.

von APA