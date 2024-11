Man würde denken, bekannte Stars haben keine Probleme, Castings zu bekommen - von wegen. Popstar und Schauspielerin Selena Gomez geht gelegentlich zum Filmcasting, ohne vorher den Verantwortlichen mitzuteilen, dass sie es sei, erzählte die 32-Jährige dem US-Magazin "The Hollywood Reporter". "Denn manchmal sagen sie schon, wenn sie nur hören, dass ich vorsprechen will: 'Nein, das passt nicht zu dem, was wir machen'."

von APA