Sechs Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Vortag begonnen und endet kommenden Sonntag. Täglich werden für die Stierkämpfe am Abend schon in der Früh ab 08.00 Uhr sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 875 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009.

Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die Veranstaltung. Die seit 1591 stattfindende Hatz nannten sie "mittelalterliche Grausamkeit" und forderten ein Ende der Stierläufe sowie aller blutigen Stierkämpfe. Das Stadtfest erfreut sich trotz aller Kritik weiterhin großer Beliebtheit und lockt jedes Jahr Tausende Touristen aus aller Welt an.