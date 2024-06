Schweres Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel

Bis zu sieben Zentimeter große Hagelkörner zogen am Sonntag gegen 15.00 Uhr Dächer, Fahrzeuge und Fassaden in der Gemeinde im nördlichen Waldviertel schwer in Mitleidenschaft. 65.000 m2 Planenmaterial wurden aus dem Katastrophenhilfsdienst-Lager des Bezirks und dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln angeliefert.