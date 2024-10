Schweizer Miteigentümer verkaufen Anteile an "Heute"

Die Schweizer Mitgesellschafter der Gratiszeitung "Heute" haben sich von ihren Anteilen an der Zeitung wie auch dem Onlinenachrichtenportal getrennt. Die TX Group (früher Tamedia) hielt über die Ultimate Media Beteiligungs- und Management GmbH 25,5 Prozent an der AHVV Verlags GmbH ("Heute") und 51 Prozent an der DJ Digitale Medien GmbH (heute.at). Laut einer Aussendung gehen die Anteile an die bisherigen Mitgesellschafter über.

von APA