Schwärzler in Wien gegen Zverev, Thiem gegen Darderi

Dominic Thiem bekommt es bei seiner letzten Teilnahme an einem ATP-Tennisturnier in Runde 1 mit einem Italiener zu tun. Wie die Auslosung der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Samstag ergab, trifft der Niederösterreicher am Ende seiner Karriere auf den Weltranglisten-44. Luciano Darderi. Joel Schwärzler wurde bei seinem Debüt beim größten heimischen Turnier die Nummer eins zugelost. Der Vorarlberger darf sich mit dem Deutschen Alexander Zverev matchen.

von APA