US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (34) und Hollywoodstar Chris Pratt (45, "Guardians of the Galaxy", "Jurassic World") sind zum dritten Mal Eltern geworden. "Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben", schrieb das Paar auf Instagram. Mama und Baby seien wohlauf, seine Schwestern freuten sich über seine Ankunft: "Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar."

von APA