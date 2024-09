Schwarz will sich am Comeback-Weg "nicht stressen lassen"

Auf seinem Weg zurück hat sich Marco Schwarz selbst Geduld verordnet. "Ich will mich da nicht stressen lassen. Es wird ein Zeiterl dauern", berichtete Österreichs Ski-Star am Donnerstag aus der Reha in Innsbruck über den Comeback-Termin. Ende Oktober, wenn die Konkurrenz in Sölden rennfährt, will Schwarz mit "gemütlichem Freifahren" wieder auf Schnee loslegen. Es wird knapp, um sich für die WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar (4. bis 16.) rechtzeitig in Topform zu bringen.

von APA