Schwarz unterzog sich Bandscheiben-Operation

Ski-Ass Marco Schwarz ist am Freitag in Innsbruck erfolgreich an der Bandscheibe operiert worden. Nachdem der Kärntner in der vergangenen Woche aufgrund von Bandscheibenproblemen infiltriert worden war und sich trotz zusätzlicher Therapie keine Besserung eingestellt hatte, entschied sich der 29-Jährige nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und seinen Trainern zu einem operativen Eingriff.

von APA