Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum

In einem schwedischen Einkaufszentrum ist ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Das Gebäude in Kungsbacka wurde am Nachmittag evakuiert, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT meldete. Eine Person wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags beziehungsweise Mordes.

von APA