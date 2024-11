Mit 1. Jänner übergibt Albertina-Langzeitdirektor Klaus Albrecht Schröder offiziell die Agenden des Museums an seinen Nachfolger Ralph Gleis. Damit endet eine Ära in der Geschichte des Hauses, hat der heute 69-Jährige doch die Albertina in ihrer heutigen Gestalt erst geformt. So lagen die Besucherzahlen der damaligen Graphischen Sammlung bei 15.000 - und wurden seit Schröder Amtsantritt im August 1999 auf jährlich weit über eine Million gesteigert.

von APA