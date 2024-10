Schlagerikone Andrea Berg heizt im Frühling in Ischgl ein

Helene Fischer tat es im Jahr 2018, nun zieht die Nummer zwei des deutschen Popschlagers nach: Andrea Berg wird am 6. April im Tiroler Wintersport-Hotspot Ischgl gastieren, und zwar im Rahmen des "Top of the Mountain Spring Concert" auf der auf 2.320 Höhenmetern gelegenen Idalp. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Die 58-Jährige gehört mit bisher über 16 Millionen Tonträger zur ersten Reihe der deutschsprachigen Musikstars.

von APA