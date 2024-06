Schlagabtausch bei TV-Duell vor britischer Parlamentswahl

Der britische Premierminister Rishi Sunak und sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour-Partei haben sich in ihrer letzten TV-Debatte vor der Wahl am 4. Juli einen erbitterten verbalen Schlagabtausch geliefert. "Wenn Sie den Leuten im Zuschauerraum und im ganzen Land öfter zuhören würden, wären Sie nicht so abgehoben", schleuderte Starmer dem Regierungschef entgegen, als es bei dem TV-Duell in der BBC Mittwochabend um geplante Kürzungen von Sozialleistungen ging.

von APA