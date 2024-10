Schiele-Ausstellung "Living Landscapes" in New York

In New York wird am Mittwochabend die Schiele-Ausstellung "Living Landscapes" eröffnet. Die Schau in der Neuen Galerie wurde von Christian Bauer, Kurator des Egon Schiele Museums in Tulln, gestaltet. "Mit der Ausstellung rücken die Landschaften Niederösterreichs - von Tulln über Neulengbach und Klosterneuburg - in das Zentrum der New Yorker Museumsmeile", hieß es in einer Aussendung. Die Landessammlungen Niederösterreich sind mit frühen Hauptwerken an der Schau beteiligt.

von APA