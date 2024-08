Scheffler triumphiert im Golfturnier, Straka wurde 35.

Der 28-jährige Scheffler, Nummer eins der Golf-Weltrangliste, erreichte als einer der ersten Favoriten das Clubhaus in Führung liegend. Scheffler zog sich daraufhin auf die Driving Range zurück und zog es vor, das Geschehen nicht auf einem Bildschirm zu verfolgen. Dort erfuhr er von seinem Caddy schließlich vom Triumph, seinem siebenten Turniersieg in dieser Saison - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta.

Zur tragischen Figur wurde indes der Spanier Jon Rahm. Er zog am Sonntagmittag der Konkurrenz davon und führte mit vier Schlägen Vorsprung, auf Scheffler waren es sogar noch mehr. Doch daraus wurden schließlich vier Schläge Rückstand. Auf den letzten sieben Löchern unterliefen Rahm vier Bogeys und am 14. Loch sogar ein Doppel-Bogey. Olympia bringt Rahm offenbar kein Glück. 2016 für die Spiele in Rio wurde er von den Spaniern nicht selektioniert, fünf Jahre später verpasste er die Spiele von Tokio, weil er wegen eines positiven Covid-Tests nicht nach Japan einreisen durfte.

Straka, der am Donnerstag mit einer starken 67 und Platz sechs vielversprechend gestartet war, schloss seinen zweiten olympischen Auftritt mit einer unspektakulären 71er-Par-Runde mit je zwei Birdies und zwei Bogeys ab. Von einer erhofften Medaille war der 31-Jährige damit weit entfernt, auch an seinen guten zehnten Rang von Tokio 2021 konnte er im Le Golf National unweit von Versailles nicht anschließen.