Schauspielerin Lily Collins wurde zum ersten Mal Mutter

Die britische Schauspielerin Lily Collins ist zum ersten Mal Mutter geworden. Eine Leihmutter brachte das Kind der "Emily in Paris"-Hauptdarstellerin und ihres Mannes Charlie McDowell zur Welt, wie die stolzen Eltern auf Instagram verkündeten. "Willkommen im Mittelpunkt unserer Welt, Tove Jane McDowell", schrieben die 35-jährige Collins und der 41-jährige McDowell in dem Beitrag, in dem sie der Leihmutter und allen weiteren Helfern auf ihrem Weg zum Elterndasein dankten.

von APA