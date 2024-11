Leonardo DiCaprio war gerade einmal 19 Jahre alt, als er gleich mit zwei Filmen in Hollywood seinen Einstand gab: "This Boy's Life" und "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa". Auf Anhieb holte DiCaprio damit seine erste Oscar-Nominierung. Doch es war die Rolle des mittellosen, verliebten Jack Dawson auf der untergehenden "Titanic", die den Schauspieler 1997 mit 23 Jahren plötzlich zum Star machte. Am Montag (11. November) feiert der Schauspieler seinen 50. Geburtstag.

von APA