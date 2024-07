Scarlett Johansson ist ein abergläubischer Mensch

Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson ("Black Widow") ist nach eigenen Worten ein abergläubischer Mensch. Sie glaube zum Beispiel daran, dass es Pech bringe, wenn man Salz verschüttet, sagte Johansson der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Um es abzuwenden, müsse man es über die Schulter werfen. Die 39-Jährige und ihr Schauspiel-Kollege Channing Tatum hatten am Mittwoch ihren neuen Film "To the Moon" bei der Deutschlandpremiere in Berlin vorgestellt.

von APA