SAP-Chefin: Es hakt bei der Umsetzung von KI

Die Chefin von SAP in Österreich, Christina Wilfinger, sieht rund um die Arbeitszeit eine verengte Debatte. Überhaupt ortet sie in einem "Kurier"-Interview hierzulande in den Betrieben eine Mutlosigkeit und Grundskepsis gegenüber Neuem. Vor allem in der Autozulieferindustrie in Österreich würden derzeit Investitionsentscheidungen aufgeschoben. Rund um Künstliche Intelligenz (KI) solle man auch nicht zu viel erwarten, sagt sie sinngemäß. Es hake an der Umsetzung.

von APA