Sanierungsplan für Fisker in Graz angenommen

Der Sanierungsplan für die Fisker GmbH, die gemessen an den Passiva die bisher größte Insolvenz in der Steiermark hingelegt hat, ist am Donnerstag am Zivillandesgericht in Graz von den Gläubigern in Absprache mit den Kreditschutzverbänden angenommen worden. Bisher gestellte Forderungen in der Höhe von rund 3,8 Mrd. Euro sollen mit einer 20-Prozent-Quote befriedigt werden, hieß es in einer Aussendung von Fisker.

von APA