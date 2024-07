Salzburger Festspiele werden mit Festakt offiziell eröffnet

Die in New York lebende Nina Chruschtschowa gilt als Expertin für zeitgenössische russische Geschichte und Politik sowie als scharfsinnige Kritikerin von Wladimir Putins Regime. Am Abend des offiziellen Eröffnungstags findet im Großen Festspielhaus dann die Premiere von Richard Strauss' Oper "Capriccio" statt, die konzertant aufgeführt wird. Mit der Neueinstudierung von Mozarts "Don Giovanni" geht am Sonntag die erste szenische Oper über die Bühne. Die Salzburger Festspiele bieten von 19. Juli bis 31. August 172 Aufführungen an 15 Spielstätten sowie 33 Vorstellungen im Jugendprogramm "jung & jede*r".