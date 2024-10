Salzburg verliert CHL-Heimspiel gegen Sparta Prag 1:2

Red Bull Salzburg hat die Gruppenphase der Champions Hockey League mit einer Heimniederlage abgeschlossen. Österreichs Eishockey-Meister musste sich am Dienstag Sparta Prag mit 1:2 (0:1,0:1,1:0) geschlagen geben. Salzburg hatte schon davor das Ticket für das Achtelfinale, das in Hin- und Rückspiel am 12./13. und 19./20. November gespielt wird, fix. Eine kleine Aufstiegschance hat auch noch der KAC, der am Mittwoch (20.20 Uhr/live ORF Sport +) ZSC Lions Zürich empfängt.

von APA