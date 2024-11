Salzburg verliert bei BW Linz 0:2, Siege für Rapid und LASK

Red Bull Salzburg hat den Schwung vom 3:1-Sieg in der Fußball-Champions-League bei Feyenoord Rotterdam nicht in die Bundesliga mitnehmen können. Der Ex-Serienmeister musste sich ohne den gesperrten Trainer Pepijn Lijnders am Sonntag nach schwacher Vorstellung Blau-Weiß Linz auswärts mit 0:2 geschlagen geben. Rapid rückte Tabellenführer Sturm Graz dank eines Heim-2:0 gegen Austria Klagenfurt wieder bis auf drei Punkte nahe. Der LASK bezwang Altach nach einem 0:1 noch mit 2:1.

von APA