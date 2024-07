Salzburg, LASK, WAC, Hartberg, Klagenfurt, GAK im Cup weiter

Für den GAK wäre die Cup-Saison beinahe frühzeitig vorbei gewesen. Der Bundesliga-Aufsteiger kassierte in Villach gegen den Viertligisten Velden vor den Augen von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer durch Nicolas Modritz nach einer Standardsituation das frühe erste Gegentor (6.) und geriet durch einen Schuss von Marlon Winter aus spitzem Winkel (56.) mit 0:2 in Rückstand. Das Comeback glückte dank Benjamin Rosenberger (69.) und Dominik Frieser (74.), der auch den entscheidenden Penalty zum 4:3 verwandelte.

In Dornbirn lief die Partie von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber, Karim Konate (29., 32.), Adam Daghim (35.), und Maurits Kjaergaard (38.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse zugunsten der Salzburger. Nach dem Seitenwechsel legten Lucas Gourna-Douath (63.) und Mamady Diambou (83.) nach. Neo-Kapitän Janis Blaswich stand beim Debüt von Coach Pepijn Lijnders im Tor.

Keine Blöße gab sich auch der LASK. Im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried köpfelte Valon Berisha die Athletiker in Führung (32.). George Bello legte mit einem haltbaren Schuss nach (43.), für den Schlusspunkt zeichnete Moses Usor verantwortlich (84.).

Bei der Pflichtspiel-Rückkehr von Coach Dietmar Kühbauer auf die WAC-Bank siegten die Wolfsberger nach einem Eigentor von Marcel Etzelstorfer (5.) und Treffern von Thomas Sabitzer (24.), Thierno Ballo (32.), Angelo Gattermayer (43.), Erik Kojzek (69., 87.) und Emmanuel Agyemang (85.) in Draßburg 7:0. Bei Austria Klagenfurts 5:0 in Gloggnitz scorten David Toschewski (20.), Nicolas Binder (24.), Christopher Cvetko (30.) und Ben Bobzien (41., 71.). Den höchsten Sieg des Tages feierten die Hartberger mit dem 11:1 in Bischofshofen, Neuzugang Patrik Mijic trug sich drei Mal in die Schützenliste ein.

Bei Wiener Viktoria gegen DSV Leoben kam es zum viel beachteten Trainerduell zwischen Toni Polster und Carsten Jancker, am Ende hatte die vom ÖFB-Rekordtorschützen gecoachte Viktoria dank zweier von Dominik Rotter verwandelter Strafstöße mit 2:1 nach Verlängerung das bessere Ende für sich.