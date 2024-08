Salzburg bei Aufstieg im CL-Play-off gegen Kiew oder Glasgow

Zuerst gilt es aber, in der 3. Quali-Runde die Hürde Twente Enschede zu nehmen. Das Hinspiel geht am Dienstag (20.45 Uhr) in Salzburg über die Bühne, das Rückspiel folgt am 13. August (19.00) in den Niederlanden. Im Play-off gab es für die Salzburger im Ligaweg nur zwei weitere mögliche Gegner, der Sieger aus Slavia Prag gegen Union Saint-Gilloise wurde es aber nicht, die Losfee meinte es also der Papierform nach nicht gut mit den "Bullen". Sollten diese an Twente scheitern, würden sie direkt in die Gruppenphase der Europa League umsteigen.

Dort wurde am Montag auch das Play-off ausgelost. Der LASK bekommt es mit dem Verlierer des Duells Sparta Prag - FCSB Bukarest zu tun. Die beiden Meister aus Tschechien und Rumänien duellieren sich zuvor in der 3. Quali-Runde zur Champions League. Im Vorjahr hatten sich die Linzer im Play-off gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina durchgesetzt. Das Hinspiel am 22. August findet in der Raiffeisen Arena statt, Spiel zwei folgt genau eine Woche später.

In dieser Runde will auch Rapid noch mitmischen. Dafür muss in der 3. Runde diese und nächste Woche erst einmal Trabzonspor bezwungen werden. Auf den Aufsteiger wartet entweder der portugiesische Club SC Braga, der in der Liga 2023/24 Vierter war, oder der Schweizer Super-League-Verein Servette Genf, Dritter der letztjährigen Meisterrunde. Das erste Spiel würde auswärts über die Bühne gehen.