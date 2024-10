Saisondominator Pogacar gewinnt auch Lombardei-Radrundfahrt

Der 26-Jährige dominierte heuer den Giro d'Italia und die Tour de France mit jeweils sechs Etappensiegen, zudem lag er vor der Lombardia auch bei mehreren anderen großen Eintagesrennen wie Lüttich-Bastogne-Lüttich vorne. Eine derartige Dominanz auf diversen Terrains hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, sie reicht an die glorreichen Zeiten des (mehrmals positiv auf Doping getesteten) Belgiers Eddy Merckx in den 1960er- und 70er-Jahren heran.

In der Lombardei siegte Pogacar auch bei seiner vierten Teilnahme. Diesmal griff er 48,4 km vor dem Ziel im Sormano-Anstieg an und vollendete nach einer weiteren langen Solofahrt wie schon so oft unangefochten. Vier Siege in Folge beim traditionellen Klassiker-Saisonabschluss waren bisher einzig dem legendären Italiener Fausto Coppi von 1946 bis 1949 gelungen. Coppi ist mit insgesamt fünf Lombardia-Erfolgen aber noch Rekordhalter.

Pogacar schraubte die Jahresbilanz seiner im Vergleich mit den anderen Rennställen ebenso dominanten Mannschaft UAE auf 82 Siege. In den wenigen noch verbleibenden Rennen können seine Teamkollegen den Rekord von 85 Siegen der Columbia-Equipe aus dem Jahr 2009 eventuell noch knacken. Einer der bisherigen UAE-Siege geht auf das Konto von Felix Großschartner, der kommende Woche die Guangxi-Rundfahrt in China bestreitet.