Sabalenka und Pegula im Finale der Tennis-US-Open

Die Amerikanerin Jessica Pegula hat mit einem großen Kampf erstmals das Endspiel der US Open erreicht und fordert Topfavoritin Aryna Sabalenka heraus. Nach einem desaströsen Start setzte sich Pegula mit 1:6,6:4,6:2 gegen die Tschechin Karolina Muchova durch und bestreitet am Samstag das wichtigste Spiel ihrer Karriere. Die Tennis-Weltranglistenzweite Sabalenka aus Belarus bezwang Emma Navarro in 90 Minuten mit 6:3,7:6(7:2) und erreichte wie im Vorjahr das Finale von New York.

von APA