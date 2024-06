"Rust"-Prozess gegen Alec Baldwin wird nicht eingestellt

Die Anwälte von Alec Baldwin (66) sind ein weiteres Mal damit gescheitert, den bevorstehenden Prozess gegen den Hollywood-Star wegen fahrlässiger Tötung noch abzuwenden. Richterin Mary Marlowe Sommer in Santa Fe im US-Staat New Mexico gab am Freitag bekannt, dass sich Baldwin einer Jury stellen müsse.

von APA