Russland verlängert Exportverbot auf Erdöl

Russland verlängert das geltende Exportverbot für Erdöl. Der Schritt diene der Stabilisierung der Spritpreise im Land, die zuletzt wieder stark gestiegen waren, erklärte die Regierung in Moskau am Mittwoch. Das Verbot gilt demnach ab dem 1. September und bis zum Ende des Jahres. Es handle sich um eine "Zeit anhaltender saisonaler Nachfrage und geplanter Reparaturen in Ölraffinerien", hieß es weiter.

von APA