Das russische Militär hat einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In Kiew waren in der Früh mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Laut Behörden gerieten zwei Wohnhäuser in Brand. Explosionen wurden in der Nacht auf Sonntag auch aus Saporischschja, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa gemeldet. Das Nachbarland Polen versetzte nach russischen Luftangriffen auf die Westukraine seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft.

von APA