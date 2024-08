Russland evakuiert Teile der Region Belgorod

Angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk hat Russland am Montag die Evakuierung von Teilen der benachbarten Region Belgorod angeordnet. "Es gibt feindliche Aktivitäten an der Grenze des Bezirks Krasnojaruschski", sagte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow in einem Video im Onlinedienst Telegram. "Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung" würden die Menschen an "sicherere Orte" gebracht.

von APA