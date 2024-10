Russland erobert laut Moskau Ortschaft in der Ostukraine

Sorjane liegt etwa zehn Kilometer von Kurachowe entfernt, das vor Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 20.000 Einwohner hatte. In Kurachowe zeugen weggeblasene Fenster an Gebäuden vom täglichen Kampfgeschehen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Die Stadt liegt südlich von Pokrowsk, einem wichtigen Verkehrszentrum, in dessen Umgebung Russland regelmäßig Eroberungen vermeldet. Anfang Oktober hatten die Moskauer Truppen die seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 umkämpfte Stadt Wuhledar in der Region Donezk eingenommen. Die russische Armee verstärkte in den vergangenen Tagen zudem ihre Angriffe in der südukrainischen Region Saporischschja.

In der nordukrainischen Region Sumy wurden bei russischen Drohnen-und Lenkbombenangriffen in der Nacht auf Samstag sieben Menschen verletzt, wie regionale Behörden mitteilten. Zudem sei Energieinfrastruktur beschädigt worden.

In der Nacht meldete zudem die Hauptstadt Kiew Luftalarm. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurde eine Frau verletzt. Ein Teil einer abgeschossenen Drohne stürzte demnach durch ein Fenster in ihre Wohnung. Die Frau sei im Krankenhaus operiert worden. Die Flugabwehr teilte in Kiew mit, dass alle feindlichen Drohnen um die Hauptstadt zerstört worden seien.

Angriffe russischer Truppen in der Gegend um die nordostukrainische Stadt Kupjansk gefährden nach britischer Einschätzung unterdessen die Logistik der ukrainischen Armee in der Region. "Es ist wahrscheinlich, dass andauernde russische Attacken die ukrainischen Einsätze am Ostufer des (Flusses) Oskil erschweren", teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

Russland werde hier vermutlich weitere Gebietsgewinne machen. "Russische Einheiten stehen höchstwahrscheinlich nur wenige hundert Meter vom Fluss Oskil entfernt in einem schmalen Frontvorsprung etwa 20 Kilometer südlich der Stadt Kupjansk", hieß es in London weiter. Für mehrere Orte in der Gegend hatten die ukrainischen Behörden zuletzt eine Evakuierung angeordnet.

Das Verteidigungsministerium in London veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.