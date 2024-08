Russischer Journalist wegen Kritik an Krieg verurteilt

Wegen kritischer Beiträge zum russischen Militäreinsatz in der Ukraine ist ein Journalist in Sibirien zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Gorno-Altaisk verkündete das Urteil gegen Sergej Michailow am Freitag, nachdem es ihn wegen "bewusster Verbreitung von Falschinformationen" schuldig gesprochen hatte. Der Betreiber des oppositionellen Online-Mediums Listok war wenige Wochen nach Beginn der russischen Offensive festgenommen worden.

von APA