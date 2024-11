Der Gasfluss nach Österreich aus Russland an den Knotenpunkt Baumgarten in Niederösterreich ist auch am Sonntag aufrecht geblieben. "Der Gasfluss scheint auch heute stabil auf dem seit gestern etwas abgesenkten Niveau", schreibt E-Control-Experte Leo Lehr auf der Plattform "X". Am Vortag war gut 10 bis 20 Prozent weniger Gas als in den vergangenen Monaten üblich angekommen. Die OMV wird nach dem Lieferstopp am Samstag nicht mehr mit Gas von der russischen Gazprom versorgt.

von APA