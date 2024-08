Russischer Beschuss in ukrainischer Region Donezk: Vier Tote

In der ostukrainischen Region Donezk sind bei russischem Artilleriebeschuss am Donnerstag vier Menschen getötet und elf verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, in der Nacht auf Freitag mit. Zwei Menschen seien in einem Wohnviertel der Stadt Kostjantyniwka westlich von Bachmut getötet worden, zwei weitere Bewohner etwas südwestlich in Selidowe. Die von der Ukraine kontrollierten Teile der Region sind regelmäßig unter russischem Beschuss.

von APA